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Прохожий грозящемуся совершить самоубийство мужчине в Баку: «Бросайся…» – ВИДЕО

Сегодня в 10:30 меньше минуты на чтение 1107
Прохожий грозящемуся совершить самоубийство мужчине в Баку: «Бросайся…» – ВИДЕО

В Бинагадинском районе зарегистрирована попытка самоубийства.  

Как рассказали очевидцы, мужчина средних лет решился на отчаянный шаг в знак протеста против того, что теща забрала у него детей, передает BAKU.WS. 

Мужчина, поднявшись на крышу здания, где проживают вынужденные переселенцы, грозился броситься вниз. 

Находящиеся внизу люди, вместо помощи, призывали его совершить самоубийство. «Бросайся», - кричал ему один из прохожих.

Однако мужчина передумал совершать самоубийство, и был спасен.  

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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