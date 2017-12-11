Прохожий грозящемуся совершить самоубийство мужчине в Баку: «Бросайся…» – ВИДЕО

В Бинагадинском районе зарегистрирована попытка самоубийства.

Как рассказали очевидцы, мужчина средних лет решился на отчаянный шаг в знак протеста против того, что теща забрала у него детей, передает BAKU.WS.



Мужчина, поднявшись на крышу здания, где проживают вынужденные переселенцы, грозился броситься вниз.

Находящиеся внизу люди, вместо помощи, призывали его совершить самоубийство. «Бросайся», - кричал ему один из прохожих.

Однако мужчина передумал совершать самоубийство, и был спасен.

Эльшан Рустамов, Г.Р.