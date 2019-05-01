Проходят совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой – ФОТО

Согласно Соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, 1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

К совместным учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Учения продлятся до 3 мая.

Эльшан Рустамов, Г.Р.