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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня в 14:29 ~ 1 минута на чтение 217
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

В некоторых местах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако днем в отдельных местах ожидаются дожди, утром будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 24-25 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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