Прогноз погоды на понедельник

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в некоторых местах будет слабый туман, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана.

Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-24, днем 29-33, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность выпадения града. Утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью от 11-16 градусов тепла, днем – 20-25 градусов тепла.

А.А.