Прогноз погоды на 8 и 9 сентября

8 и 9 сентября на территории Больших и Малых Кавказских гор утром и вечером ожидаются краткосрочные дожди, возможны грозы.

Как сообщили в пресс-службе Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в предгорных районах температура на выходные составит 27-32, а в горных – 18-23 градуса.

В Лянкяран-Астаринском регионе будет преобладать безоблачная погода. Максимальная температура составит 28-33, а в горных районах – 20-25 градусов.

В Аране и Нахчыванской АР также будет наблюдаться погода без осадков. В обоих регионах максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов по Цельсию.

В Баку на выходных будет безоблачная погода, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который временами усилится. Температура воздуха составит 28-30 градусов.

Р.Д.