Прогноз МВФ: В 2018 году безработица в Армении ожидается на уровне 18,9%

Согласно новым прогнозам МВФ, безработица в Армении ожидается в 2018 г. на уровне 18,9% со снижением в 2019 г. до 18,6%.

Такие данные приводится в октябрьском докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики», сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По странам ЕАЭС прогноз МВФ по уровню безработицы на текущий и следующий годы выглядит так: Россия - 5,5% со снижением в 2019 г. до 5,3%, Беларусь - 0,8% с сохранением этой планки в 2019 г., Казахстан - 5% с сохранением этой планки в 2019 г., Кыргызстан - 7% с сохранением этой планки в 2019 г.

Отметим, что по прогнозам ВБ уровень безработицы в Армении в 2018 году составит 18,1%. Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности может достичь в 2018 г. 38,2% со снижением до 36,8% в 2019 г., а в расчете на ППС в $3.2 уровень бедности может снизиться в 2018-2019 гг. с 10,1% до 9,1%.

С.А., Э.Т.