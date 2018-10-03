Профессор Бохумского университета призвал к освобождению оккупированных территорий Азербайджана

Международное сообщество должно оказать давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил журналистам профессор по международному праву Бохумского университета Ханс-Йоахим Хайнце на полях конференции «Сепаратизм как вызов международному порядку», организованной Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

По его словам, Азербайджан должен восстановить контроль над оккупированными территориями.

«Нагорный Карабах должен получить статус автономии в составе Азербайджана», - сказал он.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.