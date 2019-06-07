Проект Транскаспийская магистраль - в центре внимания зарубежных СМИ

Программа Azerbaijan Digital HUB, осуществляемая с целью превращения Азербайджана в Цифровой центр и реализуемая компанией AzerTelecom - магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной интернет-сетью, - а также проект Транскаспийская магистраль, реализуемый в рамках данной программы, находятся в центре внимания зарубежных СМИ.

Так, информация о подписании межгосударственного соглашения между Азербайджаном и Казахстаном в связи с проектом Транскаспийская магистраль и его утверждении обеими сторонами была опубликована на информационном портале Belt and Road News, функционирующем в Гонконге, который предоставляет новости, аналитические материалы и различные точки зрения о глобальном проекте Китайской Народной Республики «Один пояс - один путь».

В информации говорится, что межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан по проекту Транскаспийская магистраль было утверждено правительством Казахстана, а ранее данное соглашение было утверждено Азербайджанской Республикой и осуществляется с азербайджанской стороны компанией AzerTelecom, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell, а с казахстанской стороны - телекоммуникационными операторами этой страны Transtelecom и KazTransCom. Сообщается, что целями данного проекта являются создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой шелковый путь) от Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзита интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай. Отмечается, что реализация проекта также внесет свой вклад в проект Belt and Road Initiative (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта Belt and Road Initiative (BRI).

В настоящее время огромный интерес к программе Digital HUB проявляют крупные государства Азиатского региона. Стратегический меморандум о сотрудничестве, недавно подписанный между AzerTelecom и China Telecom - ведущей китайской компанией в сфере информационно-коммуникационных технологий на полях второго Международного форума «Один пояс - один путь», проходившего в Пекине, - также показывает заинтересованность китайских компаний в этом проекте.

Отметим, что программа Digital HUB предусматривает превращение Азербайджана в региональный цифровой центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, развитие национальной цифровой экосистемы и инновационной среды в стране. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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