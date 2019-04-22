Проект Минобразования «Цифровые навыки» стал победителем на международной выставке в Абу-Даби – ФОТО

20 апреля в Абу-Даби стартовала региональная выставка образовательных технологий – Bett Middle East Leadership Summit & Expo 2019, на которой отдельным стендом представлен совместный пилотный проект Министерства образования и международной образовательной компании «Алгоритмика» (международный бренд Logika) «Цифровые навыки».

В рамках выставки также прошёл лидерский саммит, в котором принял участие замдиректора Института профессионального развития преподавателей и руководитель проекта «Цифровые навыки» Фахри Гурбанов.

По его словам, участники и представители образовательных организаций стран Ближнего Востока и Африки выразили заинтересованность в опыте нашей страны в данном направлении.

Он также отметил, что проект «Цифровые навыки» стал победителем в категории «Сотрудничество» в конкурсе награждений Bett MEA Awards 2019.

Отметим, что международная выставка Bett Show проходит каждый год в рамках Всемирного форума образования в Лондоне и является самым значимым событием в мире образовательных технологий. Bett Show - это платформа, где можно ознакомиться с новейшими технологиями и инновационными решениями в области образования, которые помогут улучшить качество обучения. Далее в течение года команда Bett организует ряд региональных выставок, одной из которых является Bett Middle East.

Темой выставки Bett Middle East Leadership Summit & Expo 2019 является «Создание успешной культуры изменений для удовлетворения растущих потребностей граждан XXI века».

В ряду основных партнеров выставки выступают такие компании, как Microsoft Worldwide Education, Adobe, Epson, а также ряд крупнейших образовательных компаний региона ATLAB, Alef Education и другие.

Напомним, что пилотный проект «Цифровые навыки» внедряется в общеобразовательных учреждениях страны начиная с 2017 года, на данный момент он реализуется в 65 школах города Баку и 6 школах Гянджи с общей численностью более 26 тыс. учащихся, а также в 2 частных школах – Современном образовательном комплексе имени общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку и лицее имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в городе Билясувар.