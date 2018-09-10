Проект Минобразования «Цифровые навыки» расширяет охват

Министерство образования расширяет охват пилотного проекта «Цифровые навыки» по преподаванию школьного предмета «Информатика» в новом формате.

«Основной целью проекта является развитие у учеников алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования.

Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования», - заявил руководитель пилотного проекта «Цифровые навыки» Фахри Гурбанов.

По его словам, в 2018-2019 учебном году проект, реализуемый совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика» — разработчиком ИТ-систем и курсов по обучению детей программированию, охватит 65 школ Баку (с этого года добавлены 22 новые школы), что на 50% больше, чем в предыдущем году, и 6 школ в Гяндже: «В этом году в проекте примут участие 5-е и 6-е классы. За короткий срок нам удалось расширить охват проекта и за пределами Баку, что является само по себе большим успехом».

Руководитель проекта также отметил, что в этом учебном году предмету «Информатика» в новом формате будут обучаться около 26 000 детей, что в четыре раза больше, чем в прошлом учебном году. Им будут преподавать 250 учителей.

Интенсивная подготовка к новому учебному году

«К началу нового учебного года были полностью оборудованы 100 новых компьютерных классов, в них установили свыше 1000 новых компьютеров. Всего с начала проекта «Цифровые навыки» было подключено 230 классов и около 2500 компьютеров. Все школы проекта были подключены к высокоскоростному интернет-каналу, с использованием технологии FiberOptic или LTE», - отметил Ф.Гурбанов.

Кроме того, по его словам, за лето были разработаны и распечатаны около 200 000 копий новых рабочих тетрадей по 7-ми образовательным модулям и вопросник по Большому суммативному оцениванию для каждого класса, а также переведена на азербайджанский язык самая новая версия языка программирования Scratch 3.0. (Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов).

Организованы курсы по повышению квалификации учителей информатики

«Одним из залогов успеха нашего проекта - это квалифицированные учителя, поэтому мы постоянно работаем над совершенствованием их профессиональной подготовленности. С конца августа начались специализированные курсы по повышению квалификации учителей информатики при участии тренеров компании-разработчика «Алгоритмика». Курсы продлятся 72 академических часа и помогут учителям лучше подготовиться к преподаванию нового контента. А с середины сентября начнутся 60-часовые тренинги для учителей информатики по повышению ИТ-знаний», - добавил руководитель проекта.

Он также отметил, что на протяжении всего проекта осуществляется постоянная коучинговая поддержка учителей со стороны методистов компании «Алгоритмика».

«Час кода» в рамках проекта «Цифровые навыки»

По словам Ф.Гурбанова, сегодня на азербайджанском рынке информационных технологий, который очень активно развивается в последнее десятилетие, возросла востребованность квалифицированных кадров. Поэтому в рамках проекта «Цифровые навыки» в новом учебном году планируется проведение в Азербайджане масштабного события в мире детского программирования - «Час кода». Мероприятия планируется провести по всей стране. Основная цель – привлечь внимание учащихся, их родителей и учителей к профессиям, связанным с информационными технологиями. Инициатива «Час кода» – это глобальное движение, которое охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более чем 180 странах мира.

«Ни для кого не секрет, что одними из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий XXI века являются именно ИТ-профессии. В ближайшие десятилетия до 50 процентов ныне существующих профессий могут исчезнуть, поэтому уже сейчас необходимо задуматься над тем, чему учить детей. В первую очередь ребенку надо давать определенный набор навыков, таких как умение работать в команде, коммуникация, ИКТ-грамотность, креативность, критическое мышление и т.д.», - подытожил руководитель проекта «Цифровые навыки».

Эмилия Аббасова