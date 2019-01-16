Проект Минобразования «Цифровые навыки» охватит еще три города

Министерство образования расширяет охват пилотного проекта «Цифровые навыки» по преподаванию школьного предмета «Информатика» в новом формате.

Об этом заявил руководитель Управления по информатизации системы образования Азербайджана при Министерстве образования Вюсал Ханларов в рамках тренингов, организованный министерством для СМИ.

Он отметил, что в 2019-2020 учебном году проект, реализуемый совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика» — разработчиком ИТ-систем и курсов по обучению детей программированию, охватит 6 городов – Баку, Гянджу, Билясувар, Сумгайыт, Мингячевир, Шамаху, 120 школ (с нового учебного года добавятся 47 новых школ), что на 64% больше, чем в предыдущем году.

Еще одним новшеством станет то, что если в предыдущие годы в проекте участвовали ученики только 5-7 классов, то с нового учебного года он охватит 4-8 классы включительно.

Напомним, что основной целью проекта является развитие у учеников алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования.

Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.