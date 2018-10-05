Проект госбюджета Армении: Никакого повышения зарплат и пенсий в 2019 году

Я не могу сказать о том, что, к примеру, в мае будущего года обязательно будут повышены зарплаты и пенсии.

Об этом заявил на встрече с журналистами 4 октября министр финансов Армении Атом Джанджугазян, сообщают армянские СМИ.

«Вы хотите, чтобы я сейчас сказал, что в мае будущего года обязательно будет повышение? Но я не могу этого заявить, потому что все зависит от результатов наших действий и от того, будут ли они единовременными или нет», - сказал Джанджугазян, представляя проект государственного бюджета на 2019 год, согласно которому не планируется повышение зарплат и пенсий.

Он также сообщил о том, что находится на стадии обсуждения вопрос сокращения госаппарата.

А.А.