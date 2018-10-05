1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Проект госбюджета Армении: Никакого повышения зарплат и пенсий в 2019 году

Сегодня в 11:40 ~ 1 минута на чтение 286
Проект госбюджета Армении: Никакого повышения зарплат и пенсий в 2019 году

Я не могу сказать о том, что, к примеру, в мае будущего года обязательно будут повышены зарплаты и пенсии.

Об этом заявил на встрече с журналистами 4 октября министр финансов Армении Атом Джанджугазян, сообщают армянские СМИ.

«Вы хотите, чтобы я сейчас сказал, что в мае будущего года обязательно будет повышение? Но я не могу этого заявить, потому что все зависит от результатов наших действий и от того, будут ли они единовременными или нет», - сказал Джанджугазян, представляя проект государственного бюджета на 2019 год, согласно которому не планируется повышение зарплат и пенсий.

Он также сообщил о том, что находится на стадии обсуждения вопрос сокращения госаппарата.

А.А.

Telegram WhatsApp

286

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net