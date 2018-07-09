Проект EBRD и ЕС поддерживает малый бизнес в Азербайджане финансами и советами

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) при финансовой поддержке Евросоюза осуществляет в Азербайджане Программу консультационных услуг для малого бизнеса.

В рамках программы оказана поддержка одной из компаний, специализирующихся на IT-решениях для рабочих мест.

Об этом сообщается на сайте проекта по сотрудничеству EU Neighbours east.

Компания поставляет предприятиям компьютерную и офисную технику – от компьютеров, планшетов и принтеров до телевизоров и аудиовизуального оборудования.

Важнейшим элементом поддержки компании в рамках проекта стало расширение предоставляемых ею услуг через интернет-магазин. Это не только позволило компании расширить клиентскую базу, но и лучше обслуживать имеющихся клиентов.

Для этого проект обеспечил компанию подходящим консультантом для разработки веб-сайта с учетом ее потребностей. Данный веб-сайт теперь предоставляет клиентам возможность не только размещать заказы в режиме онлайн, но и получать информацию о компании, ее партнерах, новостях, а также такие данные, как наличие вакансий.

С тех пор, как компания начала предлагать свои услуги в Интернете, ее бизнес вырос на 20%.

«Покупка продуктов и услуг в режиме онлайн – это то, чего хотят сегодня многие клиенты», – объясняет ведущий менеджер представительства EBRD в Баку Лала Рзаева.

«Это, безусловно, может способствовать росту продаж, но широкое присутствие в Интернете также дает компаниям возможность представить свою продукцию и создать более сильный и надежный бренд», - говорит она.

Проект EBRD и ЕС оказал поддержку компании и в улучшении ее систем финансового учета.

IT-компания из Азербайджана стала одной из 18, которые воспользовались возможностью финансовой и консультационной поддержки в рамках проект EBRD и ЕС.

Елена Остапенко, Э.Т.