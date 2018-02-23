Проект азербайджанских инженеров и студентов может попасть в Книгу рекордов Гиннеса - ФОТО

Студенты группы SABAH приняли участие в разработке проекта, который вполне может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом в своем профиле на «Фейсбуке» сообщил руководитель исполнительного комитета проекта SABAH Шахин Сеид-заде.

По словам Ш.Сеид-заде, речь идет о проекте уникального «Парящего моста» в парке «Зарядье» в центре Москвы, открытие которого состоялось в сентябре прошлого года.

А о том, какое отношение к этому проекту имеют азербайджанские студенты-участники группы SABAH, нам рассказал главный инженер проекта Гулам Алиев.

- На самом деле, автором и разработчиком проекта является наша организация – «Гидротранспроект» и ее московский филиал - ЗАО институт «Гидротранспроект». Автором концепции «Парящего моста» являлась одна американская консалтинговая организация, но они выступили авторами именно общей идеи, которую «до ума» довели как раз специалисты нашей организации. То есть, взяв за основу только форму моста, мы провели всю остальную работу по реализации этого проекта в жизнь. Мы разработали проект, провели все инженерные расчеты, а затем провели через экспертизу в Москве.

Что касается студентов группы SABAH, то эти ребята - Ягуб Мехтиев и Нариман Абдинли во время работы над проектом «Парящего моста» действительно принимали участие в разработке нескольких важных чертежей. Это было год назад, когда они еще учились на 4 курсе и проходили практику в «Гидротранспроекте». А сейчас Я.Мехтиев и Н.Абдинли продолжают учебу в магистратуре и являются полноценными сотрудниками нашей организации.

- Но почему нигде нет упоминания о «Гидротранспроекте», не называются ваши имена? Вам не обидно?

- К сожалению, это обычная практика. Скажу вам больше: если проект действительно попадет в Книгу рекордов Гиннеса, все лавры достанутся архитектору, и так бывает всегда. В интервью о проекте выступают либо представители «Мосинжпроекта» - генеральной проектной организации или непосредственно главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Но ни я, ни наши молодые коллеги, не считают себя в чем-то обделенными в связи с этим. Для нас было главное создать столь уникальное сооружение.

- Это, конечно, здоровый взгляд на предмет, и вам виднее… Расскажите о «Парящем мосте», он ведь действительно уникальный, насколько я могу судить даже по фотографиям.

- Да, это даже не мост, а подковообразный консольный вылет (в виде буквы «V»), совершающий дугу над Москворецкой набережной и водой Москва-реки. Общая длина смотровой площадки достигает почти 245 метров, при этом она покоится всего на двух опорах, расположенных практически у основания моста, а длина вылета консольной части составляет 70 метров. Возвышаясь на 15 метров над уровнем Москва-реки, мост словно парит над ней – поэтому его и назвали «Парящим». Конструкция моста уникальна и не имеет аналогов в мире. Он может выдержать нагрузку более 240 тонн, то есть, до 3-4 тысяч человек единовременно. Прочность конструкции обеспечивается в первую очередь благодаря строительному материалу: предварительно напряженному железобетону. При его изготовлении прокладывается арматура из стали высокой прочности на растяжение. После этого сталь натягивается специальным устройством и заливается бетонной смесью. Когда она застывает, сила натяжения арматурного каркаса передается раствору, в результате чего он лишается своего основного недостатка: неспособности сопротивления натяжению. Данный материал широко используется в междуэтажных перекрытиях и при возведении колонн.

- Но гордость за свое творение и возможное включение в Книгу рекордов Гиннеса вы все же испытываете?

- Безусловно. Насколько я знаю, заявку на внесение «Парящего моста» в Книгу рекордов собирались подавать еще в прошлом году. Дело в том, что если длина консоли сооружения превышает 20 метров, оно уже считается уникальным, а длина консоли моста – 70 метров. То есть, это – не просто рядовое инженерное сооружение, и оно достойно того, чтобы быть отмеченным, в том числе, в Книге рекордов Гиннеса. И я очень рад, что наша организация и, в том числе, совсем молодые ребята, участники группы SABAH имеют к этому проекту непосредственное отношение. Такое признание – лучшая награда и лучший стимул как для них самих, так и для руководителей проекта SABAH, - резюмировал Г.Алиев.

Натали Александрова