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Продюсер Бари Алибасов впал в кому

Сегодня в 13:44 ~ 1 минута на чтение 147
Продюсер Бари Алибасов впал в кому

Состояние продюсера Бари Алибасова оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, впавший в кому Б.Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского в тяжелом состоянии.

«Бари Каримович по-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений», - цитирует ТАСС участника группы «На-На» Владимира Политова, который опроверг появившуюся ранее в российских СМИ информацию, что продюсера готовят к операции.

Отметим, что Б.Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей – у музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Б.Алибасов создал группы «Интеграл» и «На-на». Сегодня, 6 июня, ему исполнилось 72 года.

Ф.В, Г.Р.

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