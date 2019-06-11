Продюсер Бари Алибасов потерял речь и память – ВИДЕО

Российский продюсер Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна, в котором находился пять дней, с 6 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой НТВ, музыкант накануне ненадолго очнулся, хриплым голосом спросил про кота и снова уснул.

«Сегодня утром он пришел в себя», - цитирует НТВ PR-директора Бари Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявляет следующее: «Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя».

Б.Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком - врачи обнаружили у знаменитого пациента ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Есть опасения, что он не сможет самостоятельно принимать пищу.

В.Ф, Г.Р.