Продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции – ВИДЕО

Согласно плану летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018», продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.

Напомним, что совместные летно-тактические учения стартовали 3 сентября.

Эльшан Рустамов, Г.Р.