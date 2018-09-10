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Продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции – ВИДЕО

Сегодня в 15:10 меньше минуты на чтение 638
Продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции – ВИДЕО

Согласно плану летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2018», продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.

Напомним, что совместные летно-тактические учения стартовали 3 сентября.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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