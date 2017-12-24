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Продолжают поступать поздравления Президенту Азербайджана от глав государств и правительств

24 Декабря, 2017 в 17:00 ~ 1 минута на чтение 422
Продолжают поступать поздравления Президенту Азербайджана от глав государств и правительств
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения от глав государств, правительств, международных организаций, крупнейших компаний, а также политических и общественных деятелей.
 
Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравительные послания направили президент Албании Илир Мета, президент Македонии Георге Иванов, председатель правительства Чеченской Республики Российской Федерации Руслан Эдельгериев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, губернатор Астраханской области России Александр Жилкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель Международного авиационного комитета Татьяна Анодина, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, генсек Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков, депутаты Госдумы РФ Иосиф Кобзон и Дмитрий Савельев, президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.
 
В поздравительных посланиях  отмечается дальновидность и мудрость политики, реализуемой Азербайджаном под руководством И.Алиева, успехи республики на международной арене. Также в поздравлениях подчеркивается развитие различных областей общественной жизни в республике, выражается надежда на дальнейшее успешное сотрудничество.
 
Президенту Азербайджана выражаются пожелания крепкого здоровья, счастья, а также процветания и благополучия азербайджанскому народу.
 
President.az

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