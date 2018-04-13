Продолжается строительство новой скоростной дороги Баку - Губа - граница России - ФОТО

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается интенсивное строительство новой четырехполосной дороги Баку – Губа - граница России протяженностью 152 километра и шириной 27,5 метра.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, дорога строится от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева до населенного пункта Гяндоб и далее до границы с Российской Федерацией.

«Строительство ведется в соответствии с 1-й технической категорией. Для предотвращения появления на дороге каких-либо препятствий строятся мосты и дорожные развязки, дорога будет огорожена с обеих сторон. Из основных поселков и районных центров на магистраль будут проложены въездные и выездные пути. Спроектированная магистральная дорога строится у моря и в основном проходит вне населенных пунктов и промышленных зон. В целях снижения негативного воздействия построенной дороги на окружающую среду, в том числе на фауну, планируются строительство подземных переходов для животных и установка глушителей звука», - подчеркнул А.Наджафли.

«Строительство ведется под непосредственным контролем главы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Салеха Мамедова. Постоянно проводятся встречи и собрания с подрядчиками и представителями проектных организаций, на которых Салех Мамедов дает поручения и высказывает пожелания», - продолжил Анар Наджафли, по словам которого, строительные работы ведутся на участке от первого до 53,5 километра дороги.

Отметим, что в 2005 году Азербайджан присоединился к соглашению о Международном транспортном коридоре Север-Юг, который создает условия для выхода стран Европы, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в страны Залива и Индию, интенсификации торговых связей прикаспийских стран с черноморскими портами. Протяженность автомобильных дорог коридора, проходящих через территорию Азербайджана, составляет 520 километров. Из них протяженность дороги в направлении Баку – Губа - граница России составляет 208 километров, дороги Баку – Алят - Aстара - 312 километров. То, что вышеуказанные дороги проходят через населенные пункты, приводит к низкому пределу скорости, большому расходу времени. Цель строительства альтернативных дорог, не проходящих через населенные пункты, заключается в устранении плотности транспортного потока на магистральных дорогах, модернизации и расширении сети автомобильных дорог в стране, оказании высококачественных услуг пользователям автомобильных дорог, обеспечении высокоскоростного режима и требований безопасности на дорогах.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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