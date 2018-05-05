Продлена регистрация на «Бакинский марафон-2018»

Продлен процесс регистрации для участия в «Бакинском марафоне-2018», который пройдет 13 мая.

Как сообщили 1news.az в Фонде Гейдара Алиева, регистрация продлена до 12 мая и завершится в 14.00 этого дня.

До указанного времени все желающие старше 16 лет могут пройти регистрацию на официальном сайте марафона (www.baku.marathon.az) или в пунктах регистрации, созданных в торговых центрах 28 Mall, Gənclik Mall и Port Baku Mall.

Для этого необходимо заполнить регистрационный бланк, предоставить копию удостоверения личности (студенты должны предоставить и копию студенческого билета) и внести взнос. Для физических лиц он установлен в размере 20 манатов, для корпоративных участников (не менее 5 человек) - 100 манатов за человека. Взносы за студентов будут внесены Фондом Гейдара Алиева.

Средства, собранные с «Бакинского марафона-2018», будут направлены на реализацию проектов Фонда Гейдара Алиева, связанных с детьми, лишенными родительской опеки.

Среди почетных участников марафона, стартующего 13 мая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также знаменитости.

Цели марафона - поддержка развития спорта, пропаганда здорового образа жизни. Эксклюзивным партнером проекта является компания Azercell Telekom.

Марафон пройдет при поддержке Управления Приморского парка (бульвара) и Бакинского олимпийского стадиона. Реализацией проекта будет заниматься компания Sport Marketing Group (SMG).

«Бакинский марафон-2018» традиционно стартует с Площади Государственного флага и финиширует на территории Бакинского Олимпийского стадиона. Участники марафона должны будут преодолеть дистанцию в 21 км.

Талыб Бархудаев, Э,Т.