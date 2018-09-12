Продлен срок ареста экс-депутата Гусейна Абдуллаева

Насиминский районный суд Баку рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении срока ареста экс-депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщили 1news.az в суде, ходатайство удовлетворено, срок ареста Г.Абдуллаева продлен на 3 месяца.

Напомним, что Гусейн Абдуллаев, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан.

В отношении Г.Абдуллаева в 2012 году было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере») Уголовного кодекса АР. Следствие по таким делам ведется Следственным управлением Министерства налогов АР.

Гусейн Абдуллаев решением Сабаильского районного суда от 18 мая 2007 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден из зала суда. Он обвинялся по статьям «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство» за нанесение побоев депутату Фазаилу Агамалы.

По обвинению же в неуплате налогов экс-депутат долгое время уклонялся от следствия, вследствие чего решением суда был объявлен в розыск, а затем МВД объявило его в межгосударственный и международный розыск через Интерпол.

Сам Г.Абдуллаев утверждал в соцсетях, что проживает в Германии, где, по его словам, ему предоставлено политическое убежище, и занимается там бизнесом. При этом он активно сотрудничал с антиазербайджанскими, антигосударственными силами за рубежом и с азербайджанской маргинальной оппозицией.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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