1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Процветающая Армения» опровергла заявление Пашиняна о достижении договоренности

Сегодня в 11:45 меньше минуты на чтение 374
«Процветающая Армения» опровергла заявление Пашиняна о достижении договоренности

Вице-спикер парламента, член партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян опроверг заявление премьер-министра Никола Пашиняна о договоренности не выдвигать кандидата на пост премьера и проведении внеочередных выборов в декабре.

«Окончательного решения и договоренности нет. Мы заслушали информацию правительства. Были аргументы и контраргументы. Правительство осталось при своем мнении. Договоренностей нет», - сказал М.Мелкумян журналистам, сообщают армянские СМИ.

По его словам, внеочередные выборы должны состояться в мае-июне 2019 года.

С.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

374

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net