«Процветающая Армения» опровергла заявление Пашиняна о достижении договоренности

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Вице-спикер парламента, член партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян опроверг заявление премьер-министра Никола Пашиняна о договоренности не выдвигать кандидата на пост премьера и проведении внеочередных выборов в декабре.

«Окончательного решения и договоренности нет. Мы заслушали информацию правительства. Были аргументы и контраргументы. Правительство осталось при своем мнении. Договоренностей нет», - сказал М.Мелкумян журналистам, сообщают армянские СМИ.

По его словам, внеочередные выборы должны состояться в мае-июне 2019 года.

С.А., Э.Т.