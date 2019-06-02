Пробки, избиение фанатов и аресты: что предшествовало финалу Лиги чемпионов в Мадриде – ФОТО

Английский «Ливерпуль» завершил фееричный сезон победой в Лиге чемпионов УЕФА, которая стала шестой в истории клуба.

Как сообщает 1news.az, в не самом зрелищном финале «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Интересный случай произошел до начала финала. Британское издание Mirror пишет, что автомагистрали Мадрида, ведущие к стадиону «Ванда Метрополитано» буквально застыли, и людям пришлось добираться до арены пешком.

В частности, владелец «Ливерпуля» Джон Генри, а также легенды клуба Кенни Далглиш и Ян Раш вынуждены были покинуть свои автомобили и добираться до стадиона своим ходом. В сопровождении тысяч фанатов обоих клубов они прибыли на стадион незадолго до начала матча.

В день финала не обошлось без столкновений и со стороны фанатов обоих клубов. Более того, как пишет TalkSport, нескольким фанатам был запрещен вход на стадион, несмотря на наличие билета. Корреспондент BBC пишет, что фанаты жаловались на то, что их не пустили на стадион.

Полиция Мадрида задержала участников драки. Как сообщает BBC, один фанат «Ливерпуля» был избит полицией, а болельщик «шпор» арестован за кражу билета.

Издание пишет, что сотни фанатов «Тоттенхэма» пережили кошмарное путешествие в Мадрид, так как их на 7 часов задержали в аэропорту Лондона.

Чартерный рейс компании Thomas Cook по дороге в Лондон столкнулся со стаей птиц и был признан небезопасным. В результате фанатам пришлось ждать семь часов, пока из Манчестера в Лондон прибудет запасной самолет. В Мадрид чартер прибыл всего за час до начала матча. Успели или на сколько опоздали фанаты не сообщается.

Во время самого матча на поле прорвалась полуголая болельщица. Главному арбитру пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели ее с поля. После этого встреча была возобновлена.

Теймур Максутов