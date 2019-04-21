Проанализировано состояние воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне - ФОТО

В Учебном и Образовательном Центре ВС состоялось совещание по анализу состояния воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне по итогам 1-го квартала 2019 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

В ходе совещания заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за 3 месяца текущего года, а также довел до должностных лиц соответствующие указания в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава, воинской дисциплины и организацией на должном уровне учебно-образовательного процесса.

Эльшан Рустамов