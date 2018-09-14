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Отец больной лейкозом Миланы: «Мы продали все, что могли, но...» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 15:43 ~ 7 минут на чтение 632
Отец больной лейкозом Миланы: «Мы продали все, что могли, но...» - ФОТО - ВИДЕО

Что может быть страшнее болезни собственного ребенка?

Только вероятность того, что его можно потерять навсегда. Жить с этой мыслью невыносимо, и родители всегда стараются сделать все, что в их силах, и даже сверх того, чтобы спасти родную кровиночку. Но что делать, когда собственные силы на исходе, все ресурсы – исчерпаны, а малыш угасает на глазах?.. Молиться Всевышнему и просить о помощи у тех, кто рядом. В данном случае рядом – мы все.

Голубоглазая и веселая хохотушка Милана – этот маленький Ангелочек, как ее называют все, кто хоть раз увидел, - бывает такой бодрой и смешливой не всегда.  Ей было всего три месяца, когда привычными для ее взора стали не погремушки и счастливые лица родных, а больничные стены.  Когда боль от различных процедур и изматывающих уколов заменила развивающие игры,  прогулки с мамой и папой и просто обычное детство.

- До того как Милане исполнилось три месяца, все было нормально. А потом почему-то она стала чаще плакать, отказывалась от еды. Мы забеспокоились, но врач сказала, что все нормально, мол, дети разные и по-разному развиваются.  Тогда я, решив, что чистый деревенский воздух поможет доченьке «нагулять» аппетит, отправил их в район, к теще. Но спустя буквально два-три дня она позвонила и сказала, что состояние здоровья Миланы ее сильно беспокоит. Малышку показали врачу, и та сказала, что у нее есть проблемы с кровью.  Тогда жена с дочкой срочно вернулись в Баку, где мы отвезли ее в ОМД (Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой), но там врачи разводили руками. В НИИ  гематологии и трансфузиологии нас не приняли, но профессор оттуда приехал в ОМД, чтобы осмотреть дочь и взять кровь на анализ. Некоторое время никто ничего конкретного нам не говорил, врачи затруднялись поставить точный диагноз. Тем временем в больнице дочке становилось все хуже и хуже, и, в конце концов, мы забрали ее сначала домой, а потом, по совету знакомых, отвезли в Центральную клиническую больницу. Нам попалась очень хорошая и душевная врач, Камилла Пашаева. Эта женщина не только помогла нам как специалист, но и помогала не раз материально, покупая лекарства и даже детское питание. Однако поначалу там тоже не могли поставить точный диагноз,  были сомнения относительно того, действительно ли у Миланы лейкоз, или это что-то другое. Слишком похожими были результаты анализов и симптомы. Тогда врач выписала ей лекарство, сказав, что если организм дочки даст на него реакцию, то мы можем вздохнуть спокойно:  лечение будет не столь длительным и дорогим, как в случае, если это лейкоз.

На наше счастье, Милане стало лучше после приема препарата. Но нам все равно сказали сдать повторные анализы через некоторый срок. Дважды анализы были хорошими, а за пять дней до сдачи третьего анализа все симптомы, которые мучили дочку, вернулись. И тогда уже анализ подтвердил страшное: у Миланы – лейкоз. Столь «смазанную картину» врач объяснила тем, что до этого девочку лечили сильными антибиотиками, которые и стали причиной невозможности постановки точного анализа, - рассказывает отец малышки Эльдар Гаджиев.

- Для нас это известие стало шоком. Верите, мы были в растерянности, просто не знали, что делать, куда идти, к кому обращаться… Благодаря помощи лечащего врача нам удалось связаться с клиникой в Турции (Анталья), где Милане обещали помочь. Нужна только операция, причем, сделать ее нужно как можно скорее.  Для нас даже сделали исключение, предоставив пакет услуг в 88 тысяч долларов, в который входит и поиск донора, и сама операция, и все медицинские услуги в течение полугода.  Это - сумма  уже со скидкой, которую нам предоставляет клиника.  Честно говоря, мы продали все, что было можно, и таких денег у нас просто нет. Нам обещали помочь, один человек передал 5 тысяч долларов, и требуемая сумма стала составлять 83 тысячи долларов. Плюс, как нам сказали, будет необходимо взять на анализ и хранение жидкость из пуповины нашего будущего ребенка – у Миланы должна появиться сестра в ближайшее время. Это нужно для сбора необходимого биоматериала для самой Миланы в будущем или же для ее сестры, если, не дай Бог, у нее повторится диагноз сестры.  А это стоит 2700 евро (со сроком хранения 10 лет).  В общем, от озвученной суммы мы с женой впали в шок, но делать что-то  было нужно, и я стал просто ходить по всяким объектам, оставляя там листовки с информацией о болезни моей дочери. Потом мне помогли создать тему на форуме «Диспут», а там уже подключились пользователи, и сейчас у Миланы есть две группы помощи – на  «Фейсбуке» и в Инстаграм.  Благодаря этому на сегодняшний день мне удалось собрать 4200 долларов наличными и   7200 манатов на банковской карте. Но мы рассчитывали, что эти деньги – порядка 10 тысяч долларов, - пойдут на анализ младшей дочери и на проживание в Турции (2 тыс. долларов) меня и моей матери в течение полугода, пока Милана будет в больнице.  

Жена, к сожалению, поехать не сможет – срок ее беременности слишком большой в настоящее время.  Что касается основной необходимой суммы, то у нас есть на сегодняшний день только 5 тысяч долларов и надежда на помощь благотворительных фондов. 

Основная же сумма, необходимая для проведения операции Милане, еще не собрана. Проблема в том, что клиника не может принимать оплату по частям, потому что нам уже сделали скидку. Им нужно оплатить хотя бы половину суммы, чтобы мы могли отвезти Милану на операцию и последующее лечение.  Я с трудом смог договориться и на эти условия, и спасибо врачам, они пошли нам навстречу. Так что сейчас я живу надеждой на помощь и молитвами о спасении Миланы, - говорит Э.Гаджиев.

Для спасения этой малышки нужна немалая сумма.  83 тысячи долларов – цена спасения жизни Миланы. И родители девочки, и все, кто за нее сейчас переживает, и мы очень надеемся на помощь благотворителей, которые могут помочь ей жить.

Отметим, что каждый день Эльдар Гаджиев публикует на форуме «Диспут» и в группах в соцсетях отчеты обо всех поступлениях на счет.

Контакты для связи: 050-995-08-50, 055-608-60 (Эльдар, отец Миланы)

Ниже мы публикуем банковские реквизиты (в том числе клиники в Турции) и скрины медицинских документов.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

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