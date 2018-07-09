Призыв о помощи. На операцию маленькой Фатимы требуется 70 тыс. манатов – ФОТО

Самая большая несправедливость на этом свете в том, что мы так часто сталкиваемся с болезнями детей, которые только начинают жить.

Однако еще несправедливее, когда жизнь этого ни в чем не повинного ребенка зависит от денег, а семья не располагает необходимой суммой, чтобы его вылечить.

Недавно к нам обратились родные маленькой Фатимы, у которой была выявлена Саркома Юинга – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей костного скелета, поражающая нижнюю часть длинных трубчатых костей.

Вместо того чтобы наслаждаться детством, девочка проходит сеансы химиотерапии, однако она не теряет надежды оставить этот кошмар позади и вернуться к нормальной полноценной жизни. В настоящее время Фатима продолжает лечение в Онкологической больнице, но, по словам врачей, ей в срочном порядке требуется хирургическое вмешательство.

Операцию должны провести в Турции, в городе Измир, однако ее стоимость составляет довольно немаленькую сумму – 70 тыс. манатов. Отец девочки давно скончался и бедная мать Севиль ханум воспитывает дочку одна вместе со своим старшим сыном. Она даже не работает, поэтому материальное положение семьи критическое.

Мы призываем каждого проникнуться сочувствием к горю этой семьи и оказать помощь по мере своей возможности, связавшись с матерью Фатимы по номеру 050-562-54-10, либо переведя деньги на электронный счет Банка Республика: AZ08IBAZ33881019445985452350.

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова