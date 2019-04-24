На телеканале İTV были обсуждены актуальные политические события последнего времени – ВИДЕО

Ряд представителей СМИ, в том числе информационное агентство 1news.az, приняли участие в выходящей на канале ITV передаче Pressinq, в ходе которой смогли задать вопросы главе азербайджанской делегации в ПАСЕ, вице-председателю Ассамблеи Самеду Сеидову.

Информационное агентство 1news.az представляет некоторые интересные моменты обсуждений.

- Есть мнение, что нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян является «проектом» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Это обосновывается тем, что новые власти не тронули Саргсяна и не изменили внешнюю политику прежних властей. Хотелось бы узнать Ваше мнение?

- Вопрос не заключается в том, кто является чьим-то проектом. Вопрос заключается в том, что происходящие в Армении события, конкретно политический и экономический крах, понижение авторитета на международной арене прежних властей вынудили армян вынести на повестку дня другую политику.

При этом надо отметить, что крах прежних властей Армении также связан с победой Азербайджана в апрельских боевых действиях.

Армения же ведь не однородна, она как инструмент используется различными внешними силами для раздела и управления этим регионом. Кроме того, есть также диаспора, у которой совсем другие пожелания и цели.

Не имеет значения, чей проект Пашинян, главное, пока он не хочет признавать, что причина трагедии и краха армянского народа связана с продолжением оккупации азербайджанских земель.

Армяне должны понять, что в случае освобождения оккупированных территорий открываются новые геостратегические возможности и для Армении, и для Азербайджана.

Давайте сравнивать, в каком состоянии была Армении, чего она добилась за эти годы, и чего добился Азербайджан. Из бывших постсоветских стран, где есть конфликты, только Азербайджан смог освободить в ходе апрельских боевых действий некоторые свои территории.

- Когда будет подписано новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом?

- Первое соглашение было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году. Столько лет прошло, поэтому не имеет значения месяцем раньше или позже будет подписано новое. Было проведено около 30 раундов переговоров.

Главное, есть политическая воля обеих сторон. Проводимые вокруг соглашения горячие дискуссии говорят о том, что мы на правильном пути. В таких сферах как экономика, политика открывается новая страница в отношениях между Азербайджаном и ЕС.

Будьте уверены, что оно будет подписано и принесет пользу и Азербайджану, и Европе.

- Озвучивается мысль, что в соглашении может не быть отражен вопрос территориальной целостности Азербайджана?

- Этот вброс сделан для разжигания политических дискуссий. Во-первых, ЕС признает территориальную целостность Азербайджана во всех документах. Во-вторых, Азербайджан никогда не подписывал документов, которые могут создать хоть какое-то сомнение с территориальной целостностью, так будет и в будущем.

Иногда задают вопрос, почему обсуждения соглашения проводятся за закрытыми дверями. Например, я работаю в Совете Европы, где нет таких уж тайных документов. Однако заседания мониторингового комитета, бюро проходят при закрытых дверях. Потому что это форма дипломатии.

- Если есть соглашение, зачем возникла необходимость в заключении нового?

- ЕС расширился, в него вошли новые страны, сложилась новая ситуация. С другой стороны, изменился и Азербайджан. Есть необходимость в подписании новых соглашений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.