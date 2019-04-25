Приянка Чопра, Джулия Робертс и другие самые красивые женщины мира по версии журнала «People» - ФОТО

Ежегодно американский журнал «People» составляет рейтинг самых привлекательных зарубежных знаменитостей.

В 2019 году самой красивой женщиной в мире издание назвало 47-летнюю голливудскую актрису, бывшую супругу Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Отметим, что начиная с 2018 года «People» делает акцент не на внешней красоте героинь, попадающих в Beautiful Issue, а в первую и главную очередь на личностных качествах.

С теми, кто помимо Дж.Гарнер вошел в список самых красивых женщин мира по версии журнала «People», можно ознакомиться далее.

Приянка Чопра-Джонас - индийская актриса, модель и певица

Камила Кабельо - кубино-американская певица

Бри Ларсон - американская актриса, певица, кинорежиссёр и продюсер

Кейси Масгрейвс - кантри-певица и автор песен

Лупита Нионго - кенийско-мексиканская актриса театра и кино, лауреат премии «Оскар»

Джулия Робертс - американская актриса и продюсер, лауреат премии «Оскар»

Сельма Блэр – американская актриса

Эйдан Брайант - американская актриса и комик

Эль Фэннинг - американская актриса

Азия Кейт Диллон – звезда сериала «Миллиарды»

Гленн Клоуз - американская актриса театра, кино и телевидения, певица и продюсер

Дженнифер Энистон - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, продюсер и бизнесвумен

Сандра О – канадская актриса

Данай Гурира – звезда сериала «Ходячие мертвецы»

Джоанна Гейнс – звезда ТВ и домашнего дизайна

Реджина Кинг – американская актриса и телевизионный режиссёр, лауреат премии «Оскар»

Николь Кидман - австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ

Mj Rodriguez – звезда сериала «Поза»

Мелисса Маккарти - американская актриса, комедиантка, сценаристка, продюсер и модельер

Кристи Тарлингтон - американская топ-модель, одна из супермоделей 90ых

Мишель Йео - малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения,

Джулиана Мур - американская актриса и писательница, лауреат премии «Оскар»

Сандра Ли – американская телеведущая

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В.Ф, Г.Р.