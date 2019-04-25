Приянка Чопра, Джулия Робертс и другие самые красивые женщины мира по версии журнала «People» - ФОТО

Ежегодно американский журнал «People» составляет рейтинг самых привлекательных зарубежных знаменитостей.
В 2019 году самой красивой женщиной в мире издание назвало 47-летнюю голливудскую актрису, бывшую супругу Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Отметим, что начиная с 2018 года «People» делает акцент не на внешней красоте героинь, попадающих в Beautiful Issue, а в первую и главную очередь на личностных качествах.
С теми, кто помимо Дж.Гарнер вошел в список самых красивых женщин мира по версии журнала «People», можно ознакомиться далее.
Приянка Чопра-Джонас - индийская актриса, модель и певица
Камила Кабельо - кубино-американская певица
Бри Ларсон - американская актриса, певица, кинорежиссёр и продюсер
Кейси Масгрейвс - кантри-певица и автор песен
Лупита Нионго - кенийско-мексиканская актриса театра и кино, лауреат премии «Оскар»
Джулия Робертс - американская актриса и продюсер, лауреат премии «Оскар»
Сельма Блэр – американская актриса
Эйдан Брайант - американская актриса и комик
Эль Фэннинг - американская актриса
Азия Кейт Диллон – звезда сериала «Миллиарды»
Гленн Клоуз - американская актриса театра, кино и телевидения, певица и продюсер
Дженнифер Энистон - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, продюсер и бизнесвумен
Сандра О – канадская актриса
Данай Гурира – звезда сериала «Ходячие мертвецы»
Джоанна Гейнс – звезда ТВ и домашнего дизайна
Реджина Кинг – американская актриса и телевизионный режиссёр, лауреат премии «Оскар»
Николь Кидман - австралийско-американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ
Mj Rodriguez – звезда сериала «Поза»
Мелисса Маккарти - американская актриса, комедиантка, сценаристка, продюсер и модельер
Кристи Тарлингтон - американская топ-модель, одна из супермоделей 90ых
Мишель Йео - малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения,
Джулиана Мур - американская актриса и писательница, лауреат премии «Оскар»
Сандра Ли – американская телеведущая
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В.Ф, Г.Р.