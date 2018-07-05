«Принимайте душ вдвоем». В Самаре предложили вариант экономии воды из-за гостей ЧМ

В Самаре коммунальщики призвали местных жителей принимать душ вдвоем, чтобы экономить воду.

Сообщение опубликовали на сайте компании «Российских коммунальных систем» (РКС), сопроводив его смайликом.

В сообщении говорится, что в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем обычно. Компания объяснила это тем, что в город приехали «тысячи гостей», которые тоже потребляют воду.

В районах, где была проведена модернизация насосных станций, давление воды остается постоянным, отметили коммунальщики. В остальных районах может быть падение давления.

Начальник отдела по связям с общественностью РКС Самары Мария Алмазова сказала РБК, что это обращение к местным жителям было шуткой. По ее словам, иначе на призыв никто бы не обратил внимания.

«Слава богу, в основном люди понимают шутку [про душ вдвоем] и реагируют нормально. Кто-то уже пару построил в комментариях, кто кого-то зовет к себе душ принимать. Сначала душ вдвоем, потом чай вдвоем, в общем, всем хорошо от этого, мы надеемся», — добавила Аламазова.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в том числе Самара.

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