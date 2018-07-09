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Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына Луи - ФОТО

9 Июля, 2018 в 23:05 ~ 1 минута на чтение 180
Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына Луи - ФОТО

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон крестили своего сына — принца Луи Артура Чарльза Кембриджского.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Церемония состоялась в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Молодого принца окунули в воду из реки Иордан в серебряной купели.

На крестины принца Луи пришли также его брат, четырехлетний принц Джордж, и сестра, трехлетняя принцесса Шарлотта.

Королевская чета пригласила на таинство множество друзей и родственников, однако королева Елизавета II не смогла присутствовать из-за плотного графика.

Gazeta.ru

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