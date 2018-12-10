Приложение BirBank удостоилось премии за «Самый инновационный мобильный банк»

Британское издание International Finance определило самых лучших за 2018 год.

Мобильное приложение BirBank от Kapital Bank удостоилось звания «Самого инновационного мобильного банка» в категории услуг мобильного банкинга. Начиная с 2013 года International Finance ежегодно награждает лучших в различных категориях, включая банкинг, страхование, технологии и др.

Приложение BirBank загрузили более 300 000 пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Также при помощи приложения впервые в Азербайджане стало возможным осуществление оплат посредством системы QR Pay. QR Pay позволяет пользователям BirBank совершать оплату в магазинах без наличия карты. Для этого необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж.

Благодаря новому приложению можно воспользоваться услугой, пройдя регистрацию посредством любой платежной карты. Приложение обладает рядом преимуществ - легкая регистрация, добавление карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, при помощи приложения имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей BirBank. Воспользовавшись приложением, можно найти близлежащие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит и звонок, а также ознакомиться с курсом валют.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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