Приказом министра Рамиля Усубова уволен сотрудник полиции, оскорбивший гражданина

Министерство внутренних дел Азербайджана завершило служебную проверку по факту оскорбления сотрудником полиции молодого человека в Масаллинском районе республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, проверка подтвердила, что сотрудник полиции действительно оскорбил гражданина, нарушил правила этического поведения, допустил действия, несоответствующие почетному званию сотрудника полиции и порочащие его.

За это соответствующим приказом министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова сотрудник Управления полиции Бинагадинского района Баку, лейтенант полиции Рашад Ахмедов был уволен из органов внутренних дел.

Тимур Рзаев, Э.Т.