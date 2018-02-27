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Приказом министра Рамиля Усубова уволен сотрудник полиции, оскорбивший гражданина

27 Февраля, 2018 в 17:46 ~ 1 минута на чтение 1061
Приказом министра Рамиля Усубова уволен сотрудник полиции, оскорбивший гражданина

Министерство внутренних дел Азербайджана завершило служебную проверку по факту оскорбления сотрудником полиции молодого человека в Масаллинском районе республики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, проверка подтвердила, что сотрудник полиции действительно оскорбил гражданина, нарушил правила этического поведения, допустил действия, несоответствующие почетному званию сотрудника полиции и порочащие его.

За это соответствующим приказом министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова сотрудник Управления полиции Бинагадинского района Баку, лейтенант полиции Рашад Ахмедов был уволен из органов внутренних дел.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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