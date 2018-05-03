«При видеоповторах в финале играли бы «Бавария» и «Рома» - ВИДЕО – ФОТО

Вчера стал известен второй финалист Лиги чемпионов. В тяжелейшем матче путевку в Киев завоевал «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» обыграли дома «Рома» со счетом 5:2, но в ответном матче чуть не упустили преимущество, уступив 2:4.

Как и после матча «Реала» - «Бавария» (2:2), не обошлось без судейских скандалов и на этот раз. Словенский арбитр Дамир Скомина мог бы легко ставить два пенальти в ворота «Ливерпуля».

В первом случае ошибка, правда, лежит на боковом арбитре, который усмотрел офсайд у Дзеко. Повтор отчетливо показал, что босниец не был в положении вне игры. Эпизод произошел на 49-ой минуте матча.

Но наиболее резонансную ошибку словенский арбитр допустил на 63-ей минуте. После удара Эль-Шааравим, мяч угодил в руку Трента Александера-Арнолда, но Скомина почему-то не указал на точку.

«Очевидно, что красная карточка и пенальти за 25 минут до конца могли бы повлиять на «Ливерпуль». Но мы тоже ошибались, и это помешало нам пройти дальше. В частности, нельзя было стоять и спорить с судьей. Он все равно не поменял бы решение, в итоге наши действия отчасти помогли «Ливерпулю», – сказал после матча главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

«Нужно ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что правильное судейство – это основа. Не понимаю, почему УЕФА не хочет этого. Болельщики могут шутить, что при VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но ведь это чистая правда», - сказал после матча спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи.

Теймур Максутов