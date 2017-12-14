При стрельбе на территории университета в США погибли два человека

На территории государственного университета штата Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал CBS.

По его данным, была застрелена сотрудница университета возле своего автомобиля.

Отмечается, что женщину застрелил ее муж, который покончил с собой. Никто из студентов не пострадал.

Руководство университета заявило, что на месте происшествия работает полиция и угрозы уже нет.

Ранее в результате стрельбы в школе в американском Нью-Мексико погибли три человека, еще 15 человек получили ранения.

Gazeta.ru