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При поддержке Внутренних войск МВД в еще одном учебном заведении создан кабинет допризывной подготовки молодежи - ФОТО

Сегодня в 13:35 ~ 1 минута на чтение 56
При поддержке Внутренних войск МВД в еще одном учебном заведении создан кабинет допризывной подготовки молодежи - ФОТО

В Сабаильском районе города Баку после капитального ремонта было сдано в эксплуатацию здание технико-гуманитарного лицея №2 имени Габиб бека Махмудбекова.

Как сообщает 1news.az, в лицее при поддержке Внутренних войск МВД создан кабинет допризывной военной подготовки молодежи.

В кабинете установлены стенды, посвященные государственным атрибутам и теме  патриотизма.

Кроме того, здесь представлены образцы военной одежды, макет снайперской винтовки, военные принадлежности, которые будут использованы в ходе практической военной подготовки.  

Следует отметить, что это - седьмой по счету кабинет, созданный при поддержке Внутренних войск МВД Азербайджана в учебных заведениях страны.

А.А., Э.Т.

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