При поддержке Nar дан старт новому сезону интеллектуальных игр «Брейн-ринг»

Уделяя особое внимание популяризации образования и науки, а также культуры и просвещения, оператор Nar продолжает поддерживать проведение различных интеллектуальных игр и соревнований.

Мобильный оператор, уже который год подряд берущий на себя спонсорскую поддержку соревнований по «Брейн-рингу», и в этом году стал главным спонсором этих знаменитых интеллектуальных игр.

Так, 16 сентября этого года стартовал очередной, двенадцатый, сезон интеллектуальных игр «Брейн-ринг». В соревнованиях принимают участие 32 команды, представляющие 17 регионов и 10 высших учебных заведений страны. Игры продлятся до конца декабря и будут транслироваться по воскресеньям в 22:00 в эфире телеканала İctimai TV.

Организаторы и оператор Nar проводят онлайн-конкурс с целью еще более повысить и без того высокий интерес телезрителей к соревнованиям. Так, зрители, которые первыми дадут правильные ответы на вопросы посредством страницы Nar в Twitter по ходу эфира, получают специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринга» имеют неплохие шансы получить подарки от Nar.

Команда, победившая в играх, будет награждена специально созданным «Кубком Знаний» («Билик»). Обладатель «Кубка Знаний» получит право побороться за титул чемпиона Азербайджана по «Брейн-ринг-2018».

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

Сегодня Nar предоставляет более 2,1 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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