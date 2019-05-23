1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

При поддержке Kapital Bank завершился проект Made in Azerbaijan 4

Сегодня в 14:01 ~ 2 минуты на чтение 216
При поддержке Kapital Bank завершился проект Made in Azerbaijan 4

Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане.

Доказательством тому является проект-конкурс Made in Azerbaijan 4, который был проведен для студентов страны.

Согласно условиям конкурса, студенты должны были представить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

На конкурс бизнес-идей были представлены 40 проектов из разных университетов республики. При подготовке бизнес-идей учитывались их соответствие заданию и миссии конкурса, реальности применения проекта на внутреннем рынке, упрощенный финансовый план на уровне бизнес-идеи, актуальность и креативность. Совет экспертов оценил представленные бизнес-идеи, и 5 проектов получили пропуск в финал.

По решению членов жюри победила бизнес-идея Kitablı. Цели проекта - накопление электронных материалов в одном портале, владение обучающей видеобазой по определенным учебным дисциплинам, представление объяснений преподавателей тестов, в которых студенты испытывают трудности.

«В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес-идеи. Мы сотрудничаем с различными образовательными учреждениями, поддерживаем и участвуем во многих образовательных проектах страны. В ближайшем будущем также планируем участие и реализацию новых образовательных проектов», - отметила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

На правах рекламы

Telegram WhatsApp

216

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net