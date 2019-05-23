При поддержке Kapital Bank завершился проект Made in Azerbaijan 4

Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане.

Доказательством тому является проект-конкурс Made in Azerbaijan 4, который был проведен для студентов страны.

Согласно условиям конкурса, студенты должны были представить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

На конкурс бизнес-идей были представлены 40 проектов из разных университетов республики. При подготовке бизнес-идей учитывались их соответствие заданию и миссии конкурса, реальности применения проекта на внутреннем рынке, упрощенный финансовый план на уровне бизнес-идеи, актуальность и креативность. Совет экспертов оценил представленные бизнес-идеи, и 5 проектов получили пропуск в финал.

По решению членов жюри победила бизнес-идея Kitablı. Цели проекта - накопление электронных материалов в одном портале, владение обучающей видеобазой по определенным учебным дисциплинам, представление объяснений преподавателей тестов, в которых студенты испытывают трудности.

«В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес-идеи. Мы сотрудничаем с различными образовательными учреждениями, поддерживаем и участвуем во многих образовательных проектах страны. В ближайшем будущем также планируем участие и реализацию новых образовательных проектов», - отметила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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