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При поддержке Kapital Bank в Джоджуг Мерджанлы состоялся конкурс

Сегодня в 11:36 ~ 1 минута на чтение 300
При поддержке Kapital Bank в Джоджуг Мерджанлы состоялся конкурс

Kapital Bank оказал поддержку проведению детской интеллектуальной игры Qələbəyə doğru («К победе»), которая была организована Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКПСЖД Айнур Софиева, заместитель главы Исполнительной власти Джебраильского района Фарида Ибаева, пресс-секретарь Kapital Bank Парвиз Садраддинов и другие. Участники мероприятия почтили память шехидов, посетили памятник «В память об апрельских шехидах» в городе Горадиз.

В соревновании участвовали команды Физулинского, Джебраильского, Тертерского, Агдамского, Кяльбаджарского, Ходжавендского, Лачинского и Бейляганского районов. В конкурсе, проводимом под эгидой жюри, участники должны были продемонстрировать знания в области культуры, истории, литературы, а также научных достижений и открытий Азербайджана.

Первое место заняла команда Физулинского, второе – Кяльбаджарского, третье – Бейляганского районов. Команды-победительницы были награждены дипломами и подарками от ГКПСЖД и Kapital Bank. Обладателю первого места - команде Физулинского района - был вручен кубок Qələbəyə doğru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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