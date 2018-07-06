При поддержке Kapital Bank осуществлен традиционный проект «Летний футбольный лагерь»

Kapital Bank является официальным партнером проекта «Летний футбольный лагерь», который прошел в городе Сумгайыт среди детей в возрасте 7-12 лет.

Проект был реализован в трех группах в течение 9 дней. В проекте приняли участие свыше 100 учащихся из 48 школ города Сумгайыт и его окрестностей.

Основными целями проекта являются привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Следует отметить, что вместе с Kapital Bank в проекте также участвуют Министерство образования, Исполнительная власть и отдел образования города Сумгайыт, ПО «Азеркимья» и футбольный клуб «Сумгайыт».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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