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При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Варшаве отмечено 100-летие АДР - ФОТО

Сегодня в 17:05 ~ 6 минут на чтение 385
При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Варшаве отмечено 100-летие АДР - ФОТО

12 сентября в Варшаве состоялось мероприятие, посвященное 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики, организованное Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в Польше.

Сначала гости ознакомились с выставкой «Направление – Азербайджан», открывшейся перед зданием Мазовецкого воеводства. Главная цель выставки, которая будет действовать в течение месяца, заключается в пропаганде туристических возможностей Азербайджана в Польше, информировании польской общественности о нашей стране.

С выставкой ознакомились исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов и воевода (губернатор) Мазовецкого воеводства Здислав Сипиера.

Затем члены азербайджанской делегации посетили Мемориал борцам за независимый Азербайджан и Польшу, возведенный в парке имени Юзефа Полински в Варшаве, возложили цветы к памятнику. Было сообщено, что этот памятник возведен в честь польского генерала Мацея Сулькевича, в 1918-1920 годы возглавлявшего Генеральный штаб Национальной армии Азербайджана, и полковника Национальной армии Республики Польша, азербайджанца Вели бека Ядигяра, и символизирует дружбу и братство народов Азербайджана и Польши.

В тот же день в Королевском дворце Варшавы был дан официальный прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. В мероприятии, организованном посольством Aзербайджана в Польше и Фондом Гейдара Алиева, приняли участие заместитель министра иностранных дел и ответственные сотрудники других министерств, вице-маршалоки и депутаты Сейма и Сената, Maзoвецкий воевода, сотрудники дипломатического корпуса, аккредитованного в Польше, представители общественности страны, наши соотечественники, проживающие в Польше.

Открывший мероприятие вступительной речью посол Гасан Гасанов поприветствовал участников от имени Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что сегодня азербайджано-польские связи, формирующиеся на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, находятся на высоком уровне. Искренние деловые и дружественные отношения между Президентом Aзербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Польши Анджеем Дудой построены на взаимном доверии.

Посол особо отметил роль Фонда Гейдара Алиева, вносящего большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами, носящего имя общенационального лидера азербайджанского народа, успешно пропагандирующего культуру и историю Aзербайджана в мире, осуществляющего многочисленные гуманитарные проекты в нашей стране и мире. Он сказал, что благодаря этой эффективной деятельности президент Фонда Мехрибан Алиева удостоена звания посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Было отмечено, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева был проведен ряд мероприятий, содействующих развитию азербайджано-польских дружественных отношений. В рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева с посольством Польши в Азербайджане в нашей стране построена школа на 200 ученических мест, проведен концерт польского пианиста Станислава Деи, организована поездка детей с синдромом Дауна в город Краков. В 2009 году президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была награждена орденом «Большой Командорский Крест» за заслуги в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Польшей. А в 2010 году решением Президента Азербайджана посол Польши в Азербайджане был награжден орденом «Достлуг» за вклад в укрепление двусторонних отношений между двумя странами.

Рассказав об истории Aзербайджанской Демократической Республики, посол Г.Гасанов сообщил, что первая республика просуществовала в Азербайджане всего 23 месяца, однако за этот короткий период осуществила серьезные меры в области государственного строительства, установила дипломатические отношения с ведущими государствами мира. Наша республика, восстановившая независимость в 1991 году, известна на международной арене как развитое демократическое государство, проводящее успешную внутреннюю и внешнюю политику. Благодаря международным энергетическим и транспортным проектам, осуществляемым Aзербайджаном, наша страна признана как надежный партнер. В то же время, Соглашение по стратегическому партнерству, подписание которого планируется между Aзербайджаном и Европейским Союзом, придаст импульс дальнейшему развитию всестороннего и равноправного сотрудничества.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, посол сообщил, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупированы 20 процентов наших земель, более 1 миллиона азербайджанцев изгнаны из родных краев. Отрицая политическое решение конфликта, Армения ставит под удар безопасность Европы и региона. Дипломат выразил признательность правительству Польши за поддержку урегулирования конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и признанных на международном уровне границ нашей страны.

Напомнив о том, что первые дипломатические контакты между Aзербайджаном и Польшей были установлены в 1472 году, посол отметил, что за минувший период десятки азербайджанцев и поляков внесли вклад в укрепление и развитие политических, культурных и научных связей между нашими странами. По инициативе азербайджанской стороны память об этих лицах увековечена, в различных городах Польши установлены 20 памятников и мемориальных досок.

Было также отмечено, что в этом году народы Азербайджана и Польши отмечают столетие своих республик. Поляки боролись за свободу и независимость Азербайджана, а азербайджанцы - Польши. Наиболее яркими личностями в этой борьбе являются генерал-майор, поляк по национальности Мацей Сулькевич, возглавлявший Генеральный штаб Национальной армии Азербайджана, и полковник Национальной армии Польши, азербайджанец Вели бек Ядигяр. Aзербайджанское правительство увековечило память об этих выдающихся личностях, боровшихся за независимость наших стран, в парке Полински Варшавы установлен мемориал.

Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцки коснулся объединяющего аспекта связей между Польшей и Азербайджаном. Было отмечено, что сто лет назад поляки участвовали в создании Азербайджанского государства. В азербайджанской армии, нефтяной промышленности, современном градостроительстве, а также азербайджанской культуре можно найти польские следы. Заместитель министра сказал, что и сегодня его страна хочет стать частью развития Азербайджана, всегда поддерживает меры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права.

С удовлетворением говоря о тесной политической атмосфере и дружественных связях между двумя странами, Б.Чихоцки отметил, что взаимные визиты на высшем уровне и тесные связи будут продолжены и впредь.

В художественной части мероприятия состоялось выступление джазовой группы под руководством известного пианиста Эльчина Ширинова. На концерте прозвучали народные и композиторские песни, джазовые импровизации Эльчина Ширинова и Шахрияра Иманова. Азербайджанская народная песня «Сары гялин» в исполнении польской певицы Мальвины Кушиору была встречена с большим интересом и аплодисментами.

На выставке, подготовленной Фондом Гейдара Алиева в фойе Королевского дворца, были представлены фотографии и документы, видео- и аудиоматериалы по истории АДР, брошюры, составленные посольством, показан документальный фильм об истории Азербайджанской Демократической Республики.

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