При Минналогов создан новый департамент

При Министерстве налогов Азербайджана создан департамент по контролю за экспортно-импортными операциями.

Как сообщает пресс-служба Минналогов, департамент создан во исполнение Распоряжения Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года «О мерах по усовершенстванию контроля за экспортно-импортными операциями в стране».

Целями создания департамента обозначены повышение прозрачности в области финансового контроля, увеличение отчислений в госбюджет, упрощение процедур экспорта ненефтяной продукции, повышение объемов экспорта и поддержка структур, осуществляющих государственную фискальную политику в данном направлении, усовершенствование системы контроля за экспортно-импортными операциями.

Ф.Багирова