Президенты Турции и Азербайджана провели телефонную беседу

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя благополучия и развития азербайджанского народа, крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.
В ходе беседы главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между странами во всех областях.
Главы государств с удовлетворением упомянули многочисленные взаимные визиты и встречи, состоявшиеся в течение года, а также выразили уверенность в том, что подобные контакты продолжаться и в следующем году.
President.az