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Президенты Турции и Азербайджана провели телефонную беседу

24 Декабря, 2017 в 13:08 ~ 1 минута на чтение 995
Президенты Турции и Азербайджана провели телефонную беседу

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя благополучия и развития азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравления.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между странами во всех областях.

Главы государств с удовлетворением упомянули многочисленные взаимные визиты и встречи, состоявшиеся в течение года, а также выразили уверенность в том, что подобные контакты продолжаться и в следующем году.

President.az

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