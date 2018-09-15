Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в параде в честь 100-летия освобождения Баку

В Баку проходит парад по случаю 100-летия освобождения столицы Азербайджана от дашнакско-большевистской оккупации.
Как сообщает официальный сайт Президента Азербайджана, в параде участвуют Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.
Главы двух государств поприветствовали военнослужащих.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.
Также прозвучали песни «Азербайджан» и «Çırpınırdın Qara dəniz».
Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил республики Ильхам Алиев выступил на параде.
С речью на параде выступил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Талыб Бархудаев, Э.Т.