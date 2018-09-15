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Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада - ФОТО

15 Сентября, 2018 в 18:00 ~ 1 минута на чтение 327
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада - ФОТО

15 сентября после торжественного парада, проведенного в связи со 100-летием освобождения Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева прибыли к Девичьей башне.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретились в парке перед Девичьей башней с солдатами, принимавшими участие в параде, сфотографировались с ними на память.

Жители Баку и гости нашего города, державшие государственные флаги Азербайджана и Турции, с большим воодушевлением встретили Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Они провозгласили лозунги, связанные с азербайджано-турецким братством.

Главы государств сфотографировались с жителями столицы на память.

Затем Президенты Азербайджана и Турции совершили прогулку по Бакинскому бульвару.

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