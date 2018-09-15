Президенты Азербайджана и Турции посетили Шехидляр хиябаны

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к мемориалу «Вечный огонь», воздвигнутому в память о героических сынах Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем президенты Азербайджана и Турции посетили возведенный в Шехидляр хиябаны памятник в честь турецких солдат-шехидов, возложили к нему венки.
Главы государств оставили запись в Памятной книге.
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