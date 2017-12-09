Президенты Азербайджана и Турции обсудили признание США Иерусалима столицей Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера в субботу.

В ходе телефонной беседы турецкий президент пригласил И.Алиева принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества, созываемого в Стамбуле по ситуации вокруг Иерусалима.

Как отмечается, Президент Азербайджана принял приглашение турецкого коллеги.

В беседе главы государств подчеркнули ошибочность признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и его решения о переносе посольства своей страны в этот город. Они отметили, что подобные шаги противоречат нормам международного права и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Наряду с этим президенты двух стран, подчеркнув вклад Азербайджана и Турции в дело исламского единения, заявили о намерении защищать интересы мусульманского мира и в дальнейшем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа выразил турецкому президенту благодарность за взятую на себя миссию – в очередной раз поддержать дело исламского единения.

Талыб Бархудаев, И.А.