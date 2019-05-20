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Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

20 Мая, 2019 в 23:53 ~ 1 минута на чтение 299
Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравления главе Азербайджана направили Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, король Швеции Карл Густав XVI, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, президент Республики Индия Рама Натха Ковинд, генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув, премьер-министр Республики Ирак Адиль Абд Аль-Махди, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр обороны Mухаммед бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

В посланиях выражаются поздравления по случаю национального праздника, а также искренние пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

1news.az

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