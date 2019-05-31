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Президенту Ильхаму Алиеву продолжаю--т поступать поздравления по случаю Дня Республики

31 Мая, 2019 в 23:53 ~ 1 минута на чтение 50
Президенту Ильхаму Алиеву продолжаю--т поступать поздравления по случаю Дня Республики

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств и международных организаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, поздравления главе Азербайджана направили президент Молдовы Игорь Додон, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

В посланиях выражаются поздравления по случаю национального праздника, а также искренние пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

1news.az

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