Президенту Ильхаму Алиеву продолжаю--т поступать поздравления по случаю Дня Республики

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики от глав государств, правительств и международных организаций.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, поздравления главе Азербайджана направили президент Молдовы Игорь Додон, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

В посланиях выражаются поздравления по случаю национального праздника, а также искренние пожелания здоровья и успехов главе Азербайджана, пожелания благополучия, мира, развития азербайджанскому народу и государству.

1news.az