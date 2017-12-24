Президенту Азербайджана поступают поздравления от глав государств  по случаю дня рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получает поздравления по случаю дня рождения от глав государств и правительств.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, поздравительные послания направили президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Украины Петр Порошенко, Беларуси Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Сербии Александр Вучич, Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахман, а также Кыргызстана Сооранбая Жээнбекова.

В поздравительных посланиях лидеры стран отмечают плодотворную и успешную деятельность И.Алиева на посту президента Азербайджана, подчеркивают достижения республики, как в экономической сфере, так и ее возрастающую роль в международной политике.

Главы государств также выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между странами.

Они в поздравлении выразили пожелания здоровья, успехов азербайджанскому лидеру и его семье, а также процветания Азербайджану и азербайджанскому народу.

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