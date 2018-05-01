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Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления в связи с переизбранием на пост главы Азербайджана

Сегодня в 22:23 ~ 1 минута на чтение 67
Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления в связи с переизбранием на пост главы Азербайджана

Политические, общественные, религиозные деятели различных государств, а также представители руководящих органов ряда стран, международных организаций, компаний поздравляют Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его переизбрания на данный пост в результате президентских выборов 11 апреля.

Поздравительные послания И.Алиеву направили бывший премьер-министр Венгерской Республики Петер Медьеши, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, председатель Межпарламентской лиги дружбы Япония-Азербайджан Акира Амари, президент компании Total по разведке и добыче Арно Брейак, вице-президент Всемирного банка по Европейскому и Центрально-Азиатскому региону Сирил Мюллер, премьер-министр Республики Ирак Доктор Хайдер аль-Абади.

В поздравлениях отмечается, что победа И.Алиева на прошедших выборах является проявлением доверия и поддержки азербайджанского народа политики, реализуемой государством во главе с действующим Президентом, представители зарубежных стран подчеркивают успешность двусторонних отношений, выражается надежда на дальнейшее успешное сотрудничество между странами и регионами.

В поздравлениях Президенту И.Алиеву также выражаются пожелания крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту во благо Азербайджана.

President.az

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